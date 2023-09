Condò: “Pioli e Inzaghi stanno facendo gli stessi calcoli con il turnover”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato degli ultimi match di campionato di Milan e Inter: "Pioli e Inzaghi stanno facendo gli stessi calcoli: considerare le partite a blocchi di tre/quattro, nei quali decidono quale è la sfida più facile per far riposare i migliori. Il tecnico nerazzurro ha battezzato la gara con il Sassuolo come la più difficile del trittico".