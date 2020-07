Condò: “Il Milan vola, velocità superiore. Ma ha un problema”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Paolo Condò sul momento del Milan ed in generale sulla rosa di Stefano Pioli.

“Il Milan vola in questo periodo, sta andando ad una velocità superiore. Va detto che a livello assoluto e a livello di rosa ha di meno rispetto alla Roma e alle altre”.

Qualche giorno fa, dopo SPAL-Milan 2-2, Condò aveva detto a Pioli che il suo Milan aveva la classifica che meritava, ovvero da 7° posto. Le partite successive, contro Lazio e Juventus, hanno portato punti e prestazioni per certi versi inaspettate.

Ma la posizione del Milan è sempre la stessa in classifica. Domani, contro il Napoli, c’è la possibilità di fare un passo avanti e superare la squadra di Gattuso. Gli azzurri non sono più una “rivale” per la qualificazione in Europa League, visto che loro hanno già ottenuto il pass per i gironi della prossima stagione avendo vinto la Coppa Italia, ma superarli sarebbe un primo passo per andare a puntare concretamente la Roma.

LE ULTIME NEWS SU NAPOLI-MILAN >>>