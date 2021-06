Compagnoni: “Zaccagni al Milan? Non può sostituire Calhanoglu”

Il noto giornalista e commentatore di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato del possibile arrivo di Mattia Zaccagni al Milan

E' Mattia Zaccagni uno dei nomi sul taccuino del Milan per sostituire Hakan Calhanoglu , in procinto di firmare con l' Inter . Il profilo del calciatore dell' Hellas Verona divide i tifosi e gli addetti ai lavori. Il costo non proibitivo, però, potrebbe far virare i dirigenti rossoneri proprio verso il numero 20 degli scaligeri. Dagli studi di 'Sky Sport', il giornalista sportivo Maurizio Compagnoni ha detto la sua in merito alla possibilità che Zaccagni indossi la maglia del Diavolo.

“Credevo che dopo questo Europeo Calhanoglu restasse al Milan perché ha fatto molto male nella rassegna continentale. Sinceramente non avrei mai pensato ad un possibile inserimento dell’Inter sul turco. Andrà a sostituire Christian Eriksen, come profilo è abbastanza simile al danese. E' ovvio che il Milan dovrà trovare un sostituto. Per caratteristiche, non so quanto lo possa essere Zaccagni, ma con tutto il rispetto per Calhanglu, il Milan in quel ruolo ha bisogno di qualcuno che veda di più la porta”. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.