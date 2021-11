Compagnoni: “Milan o Inter? Con l’esplosione di Leao e Diaz Diavolo sopra”

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato del derby Milan-Inter. Quale squadra è superiore tra le due? Questa la risposta

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato del derby Milan-Inter. Quale squadra è superiore tra le due? Questa la risposta dagli studi di 'Sky Sport': "Non è facile fare un paragone. L'Inter è una realtà consolidata, sono tutti al top della loro carriera più o meno. Per il Milan ci sono due giocatori che possono fare il salto di qualità ai rossoneri: Brahim Diaz e Leao; se riescono a tirare fuori il loro potenziale, il Milan è al livello dell'Inter e, anzi, potrebbe andare anche un pochino sopra".