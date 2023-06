Compagnoni: “Maldini-Cardinale? Giusto rivendicare un certo budget”

Le parole di Maurizio Compagnoni

"Partiamo dal rapporto: visto dall'esterno non dovrebbe essere un rapporto idilliaco, sin dalla scorsa stagione quando il rinnovo di Maldini post Scudetto fu fatto all'ultimo giorno disponibile. Proprio una straordinaria empatica non c'era. Poi quest'anno le cose del mercato non sono andate bene. Se c'erano dei problemi quando Maldini e Massara avevano fatto un capolavoro. La roba dell'autonomia mi stupisce. Rivendicare un budget importante è giusto, perché il Milan ha bisogno di rinforzi, mentre per l'autonomia il direttore sportivo deve fare riferimento ad un amministratore delegato o ad un proprietario.