Compagnoni: “Con Giroud e Origi, il Milan ha due centravanti affidabili”

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha espresso la propria opinione in merito agli attaccanti del Milan, in particolare Giroud e Origi

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha espresso la propria opinione in merito agli attaccanti del Milan, in particolare Giroud e Origi. Queste le sue parole negli studi di Sky Sport: "Sono due attaccanti con caratteristiche diverse. In Premier, Origi non ha avuto grandi chance, anche perché giocava con dei fenomeni. Il vero valore del belga lo scopriremo al Milan. Origi è un'alternativa importante a Giroud. Con il francese e il belga, il Milan ha due centravanti molto affidabili. Ripeto, c'è grande curiosità per scoprire il reale valore di Origi". Le top news di oggi sul Milan: si avvicina De Ketelaere, Daniel Maldini verso il Verona >>>