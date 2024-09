Patrick Cutrone, attaccante del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, club in cui ha giocato per due anni in passato

Fabio Barera Redattore 28 settembre - 22:45

Patrick Cutrone, attaccante del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Milan, club in cui ha giocato due anni in passato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Cutrone ricorda i tempi in rossonero: e svela un retroscena — "Se ho guardato quando giocheremo a San Siro? Si, l'ho visto. Ho trascorso due anni bellissimi in prima squadra al Milan, in cui ho creato un feeling pazzesco con la squadra e la tifoseria. Sono stati due anni magici. Sono andato a guardare quando giocheremo contro il Milan, ci tengo ai rossoneri e sarà bello giocarci contro a San Siro".