Commisso: “Il NY Times scrive brutte cose dell’Inter, qui invece…”

Infine, Commisso ha concluso parlando dell'Inter: "Il New York Times ha scritto un bruttissimo articolo sulla situazione dell’Inter e il giorno dopo la Gazzetta ha fatto articolo lungo su questo eroe che è venuto dalla Cina a conquistare tutti questi trofei. Hai letto?!? Come è possibile succeda questo? Avete visto cos'hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso. E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io ho il massimo rispetto per il Torino ma non lo stesso per il suo presidente (Cairo, editore di Gazzetta, ndr)".LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>