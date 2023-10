Commisso rivela: “Prima della Fiorentina avevo parlato anche col Milan”

Le parole di Rocco Commisso

Sull'acquisto della Fiorentina: "Le cose che contraddistinguono la mia storia sono due: la fortuna e il duro lavoro. Quando c’è voglia di fare qualcosa, si fa. Io ho iniziato nell’impresa di trasporto, e un boss tedesco mi ha detto: “Non mi piace come ti vesti”, abbiamo avuto dei disguidi e nel 1978 un altro tedesco mi ha salvato. Era il direttore della Entertainment Communication Divison. Mi sono concentrato sul cavo televisivo ed è iniziata la mia storia. Sono rimasto lì per due anni, poi sono andato alla Royal Bank of Canada ed ho fondato Media and Communication Division. Avevo la fedeltà nel business. Bisogna guardare sempre al futuro. Io non ho mai fatto sacrifici, perché quello che facevo mi piaceva".