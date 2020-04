Commisso: “Futuro Chiesa-Castrovilli. E il mancato acquisto del Milan”

CALCIOMERCATO NEWS FIORENTINA – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in collegamento video dagli USA, ha parlato ai microfoni di Telelombardia dell’emergenza coronavirus e delle news di calciomercato: “Ancora non abbiamo passato il momento critico negli Stati Uniti, in alcune zone il contagio pare scendere ma i deceduti non stanno calando. Speriamo che nelle prossime 2-3 settimane la situazione migliori, ma molto dipende dai singoli stati. Vediamo cosa accadrà”.

Ripresa degli allenamenti dal 4 maggio?: “È importante che il calcio riparta ma è anche importante che la salute venga tenuta presente: non bisogna rovinare l’anno prossimo. Noi siamo nel mezzo di questa posizione: bisogna vedere una settimana alla volta. Speriamo che da maggio possano ricominciare gli allenamenti”.

Relativamente al calciomercato e al futuro di Castrovilli e Chiesa: “In questi mesi ho sempre detto che, come Milan, Inter e Juve, quando i giocatori vengono qui devono voler restare qua. Ecco il mio obiettivo. Castrovilli ha un contratto lungo e sta qui, su Chiesa dico che se vuole restare lo possiamo pure far contento. Ma è da febbraio che non sono in Italia e non ho potuto mettermi al tavolo con lui: la situazione a Firenze è cambiata negli occhi di Chiesa, noi il prossimo anno vogliamo fare una squadra più forte di quella attuale. Voglio che tutti i giocatori più forti restino qui e giochino insieme fin dal primo giorno. Vogliamo fare un campionato migliore rispetto a quello attuale”.

I tifosi del Milan mi rimpiangono?: "Io ho lavorato molto per comprare il Milan, ma non ho mai incontrato Mister Li: forse non mi voleva vedere. Sono ancora sorpreso di quello che è successo ma sono comunque contento perché è arrivata l'opportunità della Fiorentina. Ora – conclude Comisso – sono contento di stare qui, spero di stare qui per sempre".