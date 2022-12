Colombo: “Il mio idolo è Ronaldo, ma da bambino mi chiamavano Batistuta”

Intervenuto su 'RTL 102.5', Lorenzo Colombo ha parlato dei suoi idoli da bambino. Queste le dichiarazioni del giovane attaccante in prestito al Lecce: "Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, per la mentalità e l'attitudine al lavoro mi rivedo molto in lui. Da piccolo mi soprannominavano Batistuta perché avevo i capelli lunghi e calciavo forte". Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.