Colombo sul gol in Milan-Bodø/Glimt: “Ecco cosa mi disse Pioli”

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato del gol segnato in Europa League contro il Bodø/Glimt

Lorenzo Colombo , attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato del gol segnato in Europa League contro il Bodø/Glimt. Un esordio da titolare con i fiocchi arrivato in modo inaspettato vista la positività improvvisa di Zlatan Ibrahimovic . Questo il racconto del classe 2002 rilasciato a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sul primo gol tra i grandi in Milan-Bodø/Glimt 3-2 dei preliminari di Europa League 2020-2021: "Me lo ricordo bene, era il mio esordio da titolare al Milan. Eravamo in periodo di Covid e Ibrahimovic risultò positivo la mattina stessa della partita. Stavamo provando le palle inattive a Milanello, arriva la notizia di Ibra, Pioli viene da me e mi dice “guarda che tocca a te stasera”. Per fortuna ho risposto bene". Le Top News di oggi sul Milan: parla De Ketelaere, vittoria netta delle rossonere