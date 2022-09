Collovati: “Per lo Scudetto si può parlare di Napoli, Milan e Inter”

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della lotta Scudetto in Serie A ma non soltanto

Daniele Triolo

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan, Inter e Nazionale Italiana, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

Serie A, le dichiarazioni di Collovati alla 'rosea'

Sulla squadra favorita per vincere lo Scudetto 2023: «Se dovessi scegliere un favorito oggi, dopo sette partite di campionato, direi sicuramente Napoli. Ma il campionato è lungo e quindi si può parlare di Napoli, Milan e Inter. Mentre la Roma secondo me ha ancora qualcosa meno».

Sulla crisi della Juventus: «Io penso che rispetto all’Inter la situazione sia diversa. Vedo troppi problemi, troppe difficoltà, non è una questione di punti di svantaggio visto che siamo soltanto all’inizio. Ma non vedo una reazione da parte della squadra. E poi i rientri sono lontani ed è inutile illudersi: Paul Pogba è lontano, Federico Chiesa è lontano, i problemi ci sono e non si possono negare».

Sulla crisi dell'Inter: «L’Inter è un’altra storia. Ho visto che la squadra si è ricompattata attorno a Simone Inzaghi, la società s’è fatta sentire, i punti di distacco sono cinque, non si tratta certo di un ritardo incolmabile. Ricordate che anche la stagione scorsa successe qualcosa di simile con sette punti raccolti in sette partite. Ora non mi stupirei se ci fosse una serie di 20 punti con lo stesso numero di gare».

Sugli uomini rivelazioni, finora, in Serie A: «Doveroso dirlo, quelli che meno si aspettavano. Citerei sicuramente Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma anche Lazar Samardzic dell’Udinese e Gerard Deloufeu che sta giocando alla grande».

Su Atalanta e Udinese da Champions League: «Da Champions può essere, da Europa League sicuro. Questo è un campionato davvero particolare».