Collovati: “Scamacca? Il PSG non fa per lui e vi spiego perché”

Fulvio Collovati , ex difensore di Inter e Milan, ha parlato di Gianluca Scamacca , profilo accostato anche ai rossoneri nelle ultime ore. Queste le dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport': "Molti giocatori oggi più che al gioco pensano ai soldi. Non c’è dubbio che il PSG ti attiri con il denaro, con contratti pesanti. Però ci si dimentica che il PSG dovrebbe essere il club di chi è realizzato, ma qui parliamo di un giocatore che deve ancora consacrarsi . In Italia sarebbe più facile. E non troverebbe Neymar, Mbappé, Icardi e altri a sbarrargli la strada".

Collovati poi dà un consiglio alle squadre italiane: "Se Scamacca dovesse davvero andare all'estero mi spiacerebbe. Sarebbe un peccato. È uno dei pochi centravanti fisici che abbiamo, il 9 d'area e io, potete immaginare, ne so qualcosa. Sempre difficile da anticipare. Vero che oggi non c'è quasi marcatura a uomo, però gli scontri con attaccanti come lui, o Dzeko, sono molto fisici. Con la carenza che c'è nel ruolo i club italiani non dovrebbero farselo sfuggire".