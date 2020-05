Collovati: “Ripresa Serie A? Ecco qual è il mio pensiero”

ULTIME NEWS – Fulvio Collovati, ex giocatore del Milan, ha detto la sua sull’eventuale ripresa della Serie A nelle prossime settimane. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Ripresa Serie A? Da cittadino dico che sarebbe meglio rinviare, da sportivo mi auguro che ricominci. Ripartiamo ma con la massima sicurezza, anche se credo non ci sarà mai. Il torneo potrebbe concludersi, ma non adesso, magari a luglio-agosto. Modello Bundesliga? No, abbiamo più di 30mila morti, dobbiamo gestire la situazione in modo diverso“. Intanto ecco la posizione del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓