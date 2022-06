Collovati: “Il Milan? Per l’Europa ci vuole qualche nome sicuro”

Fulvio Collovati, ex difensore, ha detto la sua sul mercato del Milan, sottolineando come il club abbia bisogno di calciatori d'esperienza

Fulvio Collovati, ex difensore, ha detto la sua sul mercato del Milan, sottolineando come il club abbia bisogno di calciatori d'esperienza. Queste le sue parole ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Si rinforza con una linea ben precisa però deve fare la Champions e quindi i prospetti vanno bene, è una strategia che ho condiviso. Finora però non c'erano aspettative, ora invece dopo aver vinto lo scudetto, il tifoso è esigente e continuare a prendere talenti di prospettiva non basta, ci vuole qualche nome sicuro. Leggo di Origi e Sanches: benissimo ma serve anche qualche giocatore d'esperienza. Riconfermarsi è più difficile".