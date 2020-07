Collovati: “Curioso di Rangnick, dicono sia un mago”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I pensieri sul cambio allenatore/dirigenti in casa Milan stanno facendo discutere e non poco, ma giusto perché nelle ultime partite la squadra sembra aver svoltato. In molti vorrebbero la riconferma di Pioli, ma Ivan Gazidis insiste per inziare un nuovo progetto con Ralf Rangnick. Questo il pensiero di Fulvio Collovati, intervenuto a “La domenica sportiva”.

“Negli ultimi 10 anni il Milan ha cambiato più o meno dieci allenatori, non ho ostracismo in Ragnick, mi dispiace per Pioli. Ma se tu sposi un progetto nuovo, devi farlo provare. Hanno provato tutti, vai a vedere tutti gli allenatori cambiati dal Milan negli ultimi 5-6 anni, per cui vale la pena anche con questo. Dicono che è un mago della panchina, un filo-sacchiano dei tempi del grande Milan, quindi lo accetto ben volentieri“.

