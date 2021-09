Colantuono: “Il Milan è la squadra più in forma del campionato”

L'allenatore Stefano Colantuono ha parlato del momento della Juventus, specificando come il Milan sia la squadra più in forma della Serie A

L'allenatore Stefano Colantuono ha parlato del momento della Juventus, specificando come il Milan sia la squadra più in forma della Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La Juve arranca? Il campionato è equilibrato, soprattutto per le posizioni di vertice. Il torneo sarà equilibrato e appassionante fino alla fine. Ma la Juventus risalirà, domenica comunque ha pareggiato contro il Milan, la squadra più in forma del campionato". Intanto Mike Maignan ha rotto il silenzio dopo i cori razzisti prima di Juventus-Milan: le parole