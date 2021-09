Claudio, il tifoso in lacrime ad Anfield: “Ero incredulo. Tutti zitti all’intervallo”

Claudio Casoni, il famoso tifoso del Milan in lacrime ad Anfield, ha raccontato l'episodio rimasto nel cuore di tutti i tifosi rossoneri

Sul clima di Anfield: "Quel clima di brividi che si respirava, probabilemente, lo hanno respirato anche i ragazzi. Nei primi 40 minuti ci hanno preso a pallate, ma fortunatamente Maignan ha parato il rigore. Ogni volta che andavano giù la vivevi male. Come loro hanno appena rallentato e noi abbiamo preso coraggio è successo tutto quanto in cinque minuti. Noi eravamo lì in prima fila ed è venuto giù tutto, ho visto persone volare sopra di me. E' stato un insieme di cose, e quelle mani nella testa rappresentano l'incredulità di quello che stava succedendo in quel momento. In quei cinque minuti, sul 2-1, non si è sentito nessuno ad Anfield. Anche all'intervallo sono stati zitti. Quando è entrata la palla di Diaz non so cosa sia successo; avevo mio figlio di fianco e ad un certo punto non l'ho più visto". "Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg