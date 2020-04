Chiesa: “Meglio il Milan di Sheva e Kakà che l’Inter del Triplete”

NEWS MILAN – Federico Chiesa non ha mai nascosto il suo amore per il Milan di Shevchenko e Kakà, tanto che recentemente aveva dichiarato: “Senza dubbio mi ispiro a Kakà. Come attaccante mi ha sempre affascinato Shevchenko”. E adesso, nel corso di una Q&A su Instagram ha risposto a due domande specifiche.

Chi sono i suoi giocatori preferiti? Risposta con tre storici calciatori che hanno scritto la storia recente del calcio: “Ronaldo, Kakà e Shevchenko”.

E poi non ha dubbi sulla scelta tra l’Inter del Triplete e il Milan di Sheva: “Preferisco il Milan di Sheva”. Una risposta non obbligatoriamente scontata, ma abbastanza prevedibile. Quel Milan ha vinto per tanti anni in maniera difficilmente ripetibile, l’Inter di Mourinho ha compiuto una grande impresa ma senza continuità e non certo mostrando un gioco indimenticabile.

Altre due risposte di Chiesa sono inerenti al Milan, ovvero su quale sia stato il gol più bello, purtroppo segnato a San Siro contro i rossoneri. E poi una menzione sugli allievi regionali del Milan, indicata come la squadra non professionistica più forte da lui affrontata. In serata, circa la ripresa dei campionati, sono arrivate le dichiarazioni del Ministro Spadafora >>>