Chiellini: “Curioso di vedere il Milan rinnovato. Qui di Pulisic dicono che…”

Su chi potrà lasciare il segno dei nuovi acquisti:"Sono curioso di vedere il Milan rinnovato; purtroppo bisogna abituarci a cessioni eccellenti e dolorose, com’è stata quella di Tonali, che però sono servite per finanziare cinque, sei nuovi giocatori. Il calcio italiano in futuro non potrà riuscire a sostenere ciò che avviene in Inghilterra o in Arabia, però ho apprezzato come abbiano provato a sostituirli con giocatori interessanti e di potenzialità. Pulisic è un esempio; qui in America me ne hanno parlato tutti bene a livello personale che come giocatore nell’uno contro uno".

"Secondo me renderebbe di più giocando a sinistra nel ruolo di Leao come si è visto anche a Cagliari, ovviamente si dovrà adattare ad altre posizioni perchè il portoghese è inamovibile e sono curioso dell'impatto che potrà avere. Anche Reijnders è partito molto bene. Il Milan ha una rosa interessante, un tipo di calcio molto europeo, è una squadra fisica che si esalta nella pressione, nella ripartenza, nella velocità. Non può tenere ritmi bassi se vuole vincere e dominare. Poi c'è anche da dire che serve pazienza e in Italia spesso manca, perchè a volte serve del tempo per adattarsi in un nuovo Paese e campionato".

