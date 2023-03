Chiariello: “Il Napoli è molto simile al Milan dello scorso anno”

Il Napoli continua con il suo campionato da assoluto protagonista. Come il Milan lo scorso anno, i partenopei non partivano con i favori dei pronostici alla vigilia del campionato. Ecco le parole di Chiariello proprio sulle similitudini tra i la squadra di Spalletti e i rossoneri.

Sulle similitudini tra Napoli e il Milan dello scudetto: "Il Napoli fa calcio sostenibile, come il Milan dell'anno scorso. Lo Scudetto di quest'anno è il manifesto ideologico di tutti. La bontà della gestione De Laurentiis, finalmente, paga e va all'incasso. Ci ha impiegato sedici anni a passare dalla Serie C allo Scudetto: molto meno di quanto impiegò Ferlaino per portarci a vincere". Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>