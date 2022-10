Chelsea, Potter: “Rigore? Difficile giudicare da dove mi trovavo” | News

Intervistato da 'BT Sport' dopo la vittoria contro il Milan, Graham Potter ha parlato della partita vinta dal suo Chelsea. Queste le sue dichiarazioni: "Venire qui e vincere non è facile, ringraziamo i giocatori per questo. Sono stati davvero bravi. Abbiamo avuto un po' di fortuna che sono rimasti in 10, ma nel complesso la prestazione è stata buona. È bello tenere la porta inviolata e portare a casa i tre punti".