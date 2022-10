Zola: “Non sono sorpreso da Tomori: mi piaceva tanto già due anni fa”

Gianfranco Zola ha parlato di Fikayo Tomori a pochi minuti da Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Non sono sorpreso, era al Chelsea due anni fa. Era un ragazzo che quando abbiamo iniziato la preparazione si è aggregato a noi: mi piaceva tanto, sapeva giocare a pallone ed era veloce. In quel ruolo avevamo tanta scelta e fu mandato in prestito. Si intravedevano già delle ottime qualità”. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in tv o diretta streaming >>>