Chelsea-Milan, Giroud: “Vogliamo fare bene, giochiamo senza paura”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di domani contro il Chelsea in Champions League

Sul ritorno a Stamford Bridge : "È un grande piacere tornare qui. Ancora di più perché sono orgoglioso di venire qui con la maglia del grande Milan in Champions League. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare".

Sul dimostrare la qualità in Europa: "Abbiamo dimostrato la qualità in Italia vincendo lo Scudetto e ora vogliamo dimostrarla a tutta l’Europa. Vogliamo fare bene in Champions, perché l’anno scorso abbiamo sì fatto bene, ma i risultati non sono arrivati. Oggi abbiamo più esperienza ed una grande squadra. Dobbiamo giocare senza paura".