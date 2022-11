Champions, Pagliuca: “4 squadre hanno qualcosa in più di Milan e Inter”

Le parole di Pagliuca

"Secondo me in questo momento Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City o Liverpool hanno qualcosa in più di tutte le altre. Se guardiamo all'Italia, soprattutto di Inter o Milan. Il Napoli è diverso, ha più possibilità di giocarsela: gioca in un modo fastidioso per le sue caratteristiche. Però in generale facciamo ancora fatica, non ci sono dubbi".