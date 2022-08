Champions League 2022-2023, Adani: “Milan secondo dietro al Chelsea”

Daniele Adani ha commentato il sorteggio dei gironi della Champions League 2022-2023 per 'La Gazzetta dello Sport'. La sua opinione sul Milan

Daniele Triolo

Daniele Adani, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista, ha commentato il sorteggio dei gironi della Champions League 2022-2023 in un'intervista rilasciata in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Adani.

Sul girone del Napoli, con Ajax, Liverpool e Rangers: «Il gruppo più “calcistico” di tutti, con squadre propositive. Parto dai Rangers che, sul solco di Gerrard, stanno tornando su grazie a van Bronckhorst e al suo stile ispirato al Barcellona. Tilmann è attaccante giovane e versatile. Il Liverpool ha iniziato male la Premier, ma quando sta bene non ha quasi difetti. Il suo range è tra semifinale e finale di Champions. Vincerà un girone in cui vedo il Napoli leggermente favorito sugli scozzesi e sull’Ajax, che resta legata a Tadić e sforna sempre grandi talenti. Gli olandesi nei gironi della scorsa Champions hanno giocato meglio di tutti, anche del City. Molto però dipenderà da Antony. Se resta e non va a Manchester, è uno che sposta. Ad oggi dico Napoli 40%, Ajax 35% e Rangers 25%. La squadra di Spalletti se la gioca anche con i Reds, anche se poi paga l’inesperienza, ma certe grandi potenzialità della rosa vanno verificate in campo».

Sul girone dell'Inter, con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzeň: «Vero, finalista e semifinalista del trionfo 2010. Un fattore che nel calcio genera adrenalina ed euforia. Però nel preparare la sfida va considerato che sono due big abituate ad imporre il proprio calcio. Il Barcellona ha un progetto chiaro, basti pensare a come hanno vinto in casa della Real Sociedad, con in campo De Jong, Gabi, Pedri, Rafinha, Ansu Fati (il 2002 più forte del mondo) e Lewandowski. Proprio un bell’andare ... Il Bayern, Ancelotti permettendo, è la mia favorita per il successo finale con City e Liverpool. Mané si è già ambientato. A parte lo stesso Lewa, i cui gol li faranno altri, hanno mantenuto tutti i big. E de Ligt può solo crescere. Il Viktoria non ha speranze, il Bayern è superiore a tutte, mentre per il secondo posto direi Barça 60% e Inter 40%. Anche a Inzaghi piace imporre il gioco, l’anno scorso ha saputo guardare in faccia Real e Liverpool. Le fondamenta le hanno gettate prima Spalletti e poi Conte, ma Simone ha saputo modernizzare il gioco e diversificare i modi di attaccare. L’Inter è pronta per la Champions. Vero che ha perso Perišić, ma ora aggiunge il peso di Lukaku».

Sul girone del Milan, con Chelsea, RB Salisburgo e Dinamo Zagabria: «Anche qui temo che il primo posto andrà altrove. Il Chelsea ha appena perso male col Leeds, ma in Premier puoi perdere con tutti, mancava Kanté ed era stato superiore al Tottenham. Il Salisburgo corre e rimane un laboratorio. Occhio a Šeško, attaccante sloveno molto forte, ma il Milan rimane superiore e le do il 55% di passare, Agli austriaci lascio il 30%, con il 15% alla Dinamo Zagabria. Al gruppo di Pioli saranno utili le gare ben giocate l’anno scorso, pur in un girone impossibile. Una squadra perfetta per la Champions, anche se la forza assoluta della rosa non le permette di essere ancora protagonista».

Sul girone della Juventus, con PSG, Benfica e Maccabi Haifa: «Allegri favorito per arrivare secondo. Vero che la Juve ha sempre fatto ottimi gironi per poi uscire negli ottavi, ma il PSG è davanti. Il rivale resta il Benfica, squadra che gioca un buon calcio ma è inferiore ai bianconeri, cui do il 70% di passare. Il Maccabi gioca, le concedo un 5%».

Sul calendario di Champions League compresso per via dei Mondiali: «Se gli allenatori, chiamati a una sfida stimolante, non prenderanno qualcosa da tutta la rosa, non ne escono. Sia per il rischio infortuni sia perché la Coppa prosciuga tantissime energie mentali».