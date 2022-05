Champions, Ceferin: “Il nuovo formato migliorerà l’equilibrio competitivo”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al nuovo formato della Champions League

Confermato il nuovo format della Champions League, che avrà via libera a partire dalla stagione 2024/2025, Aleksander Ceferin ha rilasciato delle dichiarazioni. Questo l'intervento apparso sul sito ufficiale della UEFA: "Le decisioni di oggi concludono un ampio processo di consultazione durante il quale abbiamo ascoltato le idee di tifosi, giocatori, allenatori, federazioni nazionali, club e leghe per citarne solo alcuni, con l'obiettivo di trovare la migliore soluzione per lo sviluppo e il successo del calcio europeo , sia a livello nazionale che internazionale per club".