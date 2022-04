Cessione Milan, Sacchi: “Non capirei una rivoluzione. Maldini un campione”

Arrigo Sacchi, leggenda del Milan, ha parlato della possibile cessione del club e dell'eventuale rivoluzione societaria

Arrigo Sacchi, leggenda del Milan, ha parlato della possibile cessione del club e dell'eventuale rivoluzione societaria che ne potrebbe conseguire. Secondo il profeta di Fusignano è necessario mantenere questo assetto tecnico per continuare a migliorare. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Non capirei una rivoluzione. Il Milan ha sempre avuto uno stile preciso, in panchina si sono seduti grandissimi allenatori, e penso ad esempio ad Carlo Ancelotti che è attualmente è uno dei più bravi al mondo, o allo stesso Fabio Capello, o a Alberto Zaccheroni, credo che il miglioramento passi dalla conferma di questo staff di uomini: Pioli, Maldini, Massara ... Maldini ha dimostrato a tutti, dopo essere stato un campione sul campo, di conoscere il calcio e i calciatori".