Cessione Milan, Festa: “Investcorp può investire più di Elliott, ma…”

Carlo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha parlato della cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp. Le dichiarazioni

"Investcorp è sicuramente un fondo importante, con partecipazioni ricche ed un ottimo patrimonio. Ma non stiamo parlando dei qatarioti del PSG, non c'è la possibilità di buttare denaro dalla finestra. Se diventerà proprietario, credo terrà il Milan per una decina d'anni, non oltre. Sicuramente potrà investire più di Elliott, che ha speso 750 milioni per mettere a posto i conti del club. Il piano sarà diverso per fare grande la squadra, ma come progettualità non vedo grosse differenze dai Singer".