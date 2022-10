Cessione Inter, Marotta: “Zhang? Credo si possa andare avanti con lui”

Le parole di Marotta sulla possibile cessione dell'Inter

"L'assemblea dei soci è un momento di confronto sulla realtà del mondo Inter, sarà un momento importante dove in tutta trasparenza saranno affrontati diversi temi dal presidente che rappresenta la proprietà. È un momento sacro, anticipare oggi delle cose è inopportuno. Venerdì è dopo domani, aspettiamo. Vendita Inter? Sono domande e riflessioni che spettano a Steven Zhang, come presidente ma anche come proprietario. Lo farà nei migliori dei modi. Credo che si possa andare avanti tranquillamente con lui".