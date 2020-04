Cesari sul fuorigioco: “Nessuna tolleranza, anche le braccia vanno punite”

ULTIME NEWS – L’ex arbitro e noto opinionista Mediaset, Graziano Cesari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha commentato le nuove regole che l’IFAB (International Football Association Board) ha proposto, e che verranno adottate dalla prossima stagione ripartendo da qualcosa che non è stato toccato come il fuorigioco.

Ecco le parole di Cesari: “La questione della tolleranza eviterei di prenderla in considerazione perché non è funzionale al gioco. La regola che abbiamo adesso è la più funzionale e la estremizzerei ancora di più. Al momento le braccia non vengono prese in considerazione, ma io dico che nella dinamica delle azioni sono fondamentali e quindi inserirei anche quelle. Le braccia, ai fini del fuorigioco, devono essere punite”.

Sui falli di mano invece, Cesari dichiara: “Ci saranno meno falli di mano. Abbiamo sgombrato il campo sull’ascella e la parte alta del braccio: fanno parte della spalla e non del braccio, quindi, non saranno punibili”.

