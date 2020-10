Celtic, Laxalt: “Contro il Milan giocherò al massimo come faccio sempre”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ben sappiamo, Diego Laxalt ha lasciato il Milan nelle scorse settimane per andare in prestito al Celtic.

Dunque, il terzino sinistro uruguaiano, sarà avversario dei rossoneri nei gironi di Europa League. Lo stesso Laxalt ha rilasciato un’intervista al sito della società scozzese in cui ha parlato anche del suo passato.

Ecco le sue parole: “Sono molto felice per essere arrivato in un club così famoso nel mondo. Non vedo l’ora di poter difendere questo glorioso club direttamente in campo. Cercherò di fare il mio meglio e non importa quale sarà l’avversario da battere, che sia il Milan o chiunque altro. Io sono un giocatore che dà tutto in campo quando viene scelto dal proprio allenatore. Sono molto felice di essere il primo giocatore uruguaiano del Celtic, non avrei mai pensato di essere io il primo”.

