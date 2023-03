Ceferin, stoccata alla Superlega: “Lottato per i valori del nostro gioco”

Intervenuto durante il report annuale per il 2021/22, il presidente della UEFA , Aleksander Ceferin ha parlato dell'attuale momento del calcio europeo post pandemia, lanciando una stoccata alla Superlega : "Il calcio europeo si sta riprendendo dalla pandemia, dimostra ancora una volta la sua vitalità, adattabilità e resilienza. I risultati più significativi sono fuori dal campo, abbiamo lottato instancabilmente con la comunità calcistica europea per proteggere e promuovere i valori fondamentali al centro del nostro gioco".

Il presidente ha poi continuato: "Abbiamo un nuovo format per dopo il 2024 su competizioni UEFA maschili per club, dopo una lunga consultazione con squadre, leghe, federazioni, tifosi, giocatori e allenatori. La partecipazione sarà allargata e l'equilibrio competitivo genererà entrate da ridistribuire. Più attrattività e popolarità per le nostre competizioni, sono lieto che il nuovo format sia stato approvato all'unanimità dall'ECA. Le varie parti erano tutte d'accordo, siamo più uniti che mai. È la prova vivente dell'impegno della UEFA verso i valori del modello sportivo europeo, in difesa delle competizioni aperte, vogliamo assicurare che il gioco d'élite avvantaggi tutti i livelli della piramide calcistica".