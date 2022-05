Ceferin: “L’offerta del Real per Mbappe era simile a quella del PSG” | News

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rinnovo del contratto di Mbappe con il PSG

Ha fatto molto discutere l'accordo per il rinnovo del contratto con il PSG di Kylian Mbapp e. L'attaccante francese sembrava essere vicino al Real Madrid , ma un rilancio 'monstre' di Al Khelaifi ha convinto l'ex Monaco a restare all'ombra della Torre Eiffel. Non sono mancate delle critiche provenienti dalla Spagna e, in merito a tutto ciò, Aleksander Ceferin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della BBC.

"Le regole del Financial Fair Play sono piuttosto rigide. Chiunque rispetti le regole è il benvenuto nelle nostre competizioni, chi non lo farà non ci sarà. Né il Real Madrid né nessun altro può dire alla UEFA cosa fare. Si sono indignati, ma per quanto ne so la loro offerta era simile a quella del PSG. Voglio sapere chi ha infranto le regole, e nel caso chi lo avrà fatto verrà punito", le parole del presidente della UEFA.