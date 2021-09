Ceferin: “Mondiali ogni due anni? Va contro i principi del calcio”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha bocciato in maniera decisa la proposta di un Mondiale che si potrebbe giocare ogni due anni

Aleksander Ceferin , presidente della Uefa, ha bocciato in maniera decisa la proposta di un Mondiale che si potrebbe giocare ogni due anni. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Times': "Le nazionali europee potrebbero decidere di non giocarlo, e da quello che so anche la Federazione sudamericana la pensa così. Quindi auguro buona fortuna a giocare una Coppa del Mondo così".

"Il Mondiale ogni due anni va contro i principi del calcio, non credo succederà mai una cosa del genere e che le federazioni supportino una cosa del genere. Fare un torneo di un mese ogni estate sarebbe massacrante per i giocatori. Il Mondiale ha un valore proprio perché si gioca ogni quattro anni e c'è grande attesa per l'evento, come con le Olimpiadi".