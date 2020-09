Castillejo: “Pioli tiene ai suoi giocatori, se ne prende cura: ti protegge”

Castillejo su Pioli, le dichiarazioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo, classe 1995, esterno offensivo spagnolo del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘DAZN‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo su quanto merito c’è del tecnico Stefano Pioli nella rinascita avuta dal numero 7 rossonero nel 2020. “Mi ricordo dopo la prima partita di Cagliari, dove abbiamo vinto, mi ha detto delle parole belle – ha dichiarato l’attaccante del Milan-. Mi ha detto che non vedeva l’ora di darmi l’opportunità di far vedere il giocatore che ero. E’ un mister che parla tantissimo, è sempre vicino al giocatore. Pure quando sei in vacanza ti scrivi come stai, come ti senti. Per un giocatore fa tanto bene, si sente protetto dal suo mister”. E ancora: “Sa che il mister ci tiene – ha spiegato a DAZN Castillejo -. Quando vedi che il tuo mister ci tiene così, dai di più sul lavoro. Se mi mandava whatsapp in vacanza? Sì, lui è un allenatore molto, molto vicino. Ci tiene ai suoi giocatori, si prende cura di loro. Al di là di essere un bravo allenatore, che ha cambiato la mentalità di questa squadra, è una grande persona”, ha concluso Castillejo su Pioli. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELLO SPAGNOLO >>>