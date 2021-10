Castagnini (ds Palermo): “Lucca? Lo vedrei bene al Milan” | News

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, ha parlato della possibilità che Lorenzo Lucca si trasferisca al Milan

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Castagnini ha parlato della possibilità che Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa, si trasferisca al Milan: "Sono sincero: a me era sempre piaciuto, ma quando ho iniziato a vederlo in allenamento sono rimasto a bocca aperta. Ecco perché non mi ha sorpreso quando nei mesi successivi è esploso da noi a Palermo: avrà segnato 13 reti in 15 gare da titolare. Ho sempre pensato che Lucca fosse un giocatore unico e sono convinto che arriverà in una big. Non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. E ha un tiro potente ‘alla Batistuta’, ma soprattutto ha lo spirito giusto”.