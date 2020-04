Cassano: “Tornare in campo? Impensabile fare 13 partite in 45 giorni”

NEWS SERIE A – Antonio Cassano, nel corso della giornata di ieri, è intervenuto in diretta Instagram insieme all’amico e noto giornalista, Pierluigi Pardo. Tanti gli argomenti che sono stati trattati da Cassano nel corso della chiacchierata. Ecco tutte le sue risposte.

Sulla possibilità che il calcio torni a in campo a giocare: “La realtà dei fatti è che non si può tornare in campo, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche ci fossero 8/10 cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile. Il Presidente Gabriele Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio”.

Su Buffon: “Rinnovo? Si, e non è una sorpresa. Gigi vuole fare il mondiale nel 2022, per giocarne 6. Farà un anno e poi vedrete che continuerà ancora”.

Su Lautaro Martinez: “È fortissimo, ma per 120 milioni si può anche vendere al Barcellona. Pagato 20, venduto a 120. Mi faccio dare 70/80 milioni cash e Arthur, oppure uno tra Clément Lenglet e Samuel Umtiti così l’Inter avrebbe un centrale mancino. E poi in attacco prenderei Edinson Cavani, che nonostante i suoi 33 anni, è perfetto per Antonio Conte.

Su Cristiano Ronaldo: “Ronaldo è uno solo: il Fenomeno. Chiedete a qualsiasi addetto ai lavori, lui era fuori dal mondo, ha vinto un mondiale nel 2002 dopo un anno fermo per l’infortunio al ginocchio e quasi vince anche lo scudetto da solo”.

