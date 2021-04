Cassano spiega il suo addio al Milan: “Ho fatto casino per andare all’Inter”

Antonio Cassano, in collegamento con la Bobo TV, ha parlato del suo addio al Milan. L'ex attaccante ha spiegato così la sua decisione

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha parlato del suo addio al club rossonero nell'estate 2012: "Io sono metereopatico, ho vinto con il Milan e stavo bene. All’epoca si era aperta la possibilità di andare all’Inter. E’ sempre stata la mia squadra del cuore, anche se sono legato al Milan perché mi ha salvato la vita e ha fatto tanto per me. Ho fatto di tutto per andare all’Inter, anche un po’ di casino, volevo giocare da sempre con i nerazzurri. Ma ringrazierò sempre il Milan". Cassano, però, ha attaccato Mario Mandzukic.