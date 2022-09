Cassano: “La prima ammonizione a Leao non la devi dare mai” | News

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato di Sampdoria-Milan . Queste le sue parole: " Quell'ammonizione a Leao non la devi dare mai, la seconda tutta la vita. Non voglio dare agli arbitri delle colpe. Per quanto riguarda la partita, il Milan ha fatto una buona gara. Niente di eccezionale, ma meglio di Salisburgo. Ha fatto una sgasata Leao sul gol di Messias, ha fatto una giocata incredibile. Giroud l'ha toccata, Leao ha sbagliato il controllo e Messias e l'ha messa. La Sampdoria ha poi cercato di fare qualcosina, ma fa fatica ad arrivare ad attaccare. Ha fato sette partite e solo tre gol. Ha avuto l'occasione del pareggio, è andato a vuoto Maignan e ha fatto gol di Djuricic".

"Nel secondo tempo la Sampdoria va in superiorità. Ha preso il 2-1 su rigore e ha poi iniziato ad attaccare. Il Milan ha portato a casa una vittoria bellissima su un campo tremendo in dieci uomini. Era la terza partita in sette giorni, era dura. Ha fatto una vittoria da squadra che sa cosa vuole. Spesso e volentieri Pioli decide di far attaccare uomo a uomo, gli altri a zona. Anche in dieci attacca in quattro-cinque senza problemi. I centrali si mettono sulla linea di centrocampo, rischiano, hanno coraggio. L'evoluzione positiva è quello che sta facendo il Milan di Pioli", ha detto Cassano. Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.