Cassano: “Non so quante altre partite può perdere il Milan giocando così”

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la partita persa ieri contro il Napoli

Enrico Ianuario

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato di Milan-Napoli. Queste le sue parole: "Sono state due squadre bellissime da vedere, di grande qualità. Sacchi ha detto di aver visto una partita di Premier. Il Napoli ha fatto una grandissima partita di qualità e personalità, però il Milan allo stesso tempo non ha meritato di perdere. Kvara e Lobotka, in questo momento qua, poche squadre non possono giocare in Italia. Kvara può giocare ovunque. Complimenti all'allenatore che gli ha dato fiducia, il georgiano ha una forza nelle gambe impressionante. Solo Ronaldo il fenomeno ha avuto un impatto migliore. Lui dribbla, va chiudere, ha la corsa corta e sul lungo".

"Devo fare però i complimenti per l'ennesima volta al Milan", prosegue Cassano. "E' la miglior squadra come gruppo, compattezza, idee di gioco. Ieri ha preso due traverse, miracolo di Meret su Messias. Il Milan ha avuto coraggio e personalità, poi perdi una partita che sulla carta non devi mai perdere non meritava di perdere. Ieri al Napoli è andata bene, però il Milan non so quante altre ne può perdere facendo partite così".

Infine, considerazione anche su De Ketelaere: "Ho iniziato a intravedere qualcosa di De Ketelaere: la palla per Theo, la palla per Messias. Ho visto qualcosa di diverso, ha 21 anni e già qualcuno si divertiva a dire qualcosa su di lui. Viene da un campionato diverso, però ieri ho intravisto qualcosa che mi fa ben sperare. Complimenti a Pioli e Spalletti per come fanno giocare le loro squadra. Un giocatore fondamentale è Leao, che dà il cambio di passo e cambio di ritmo. In questo momento qua anche Theo nel primo tempo ha fatto poco, poi si è sciolto. Leao è fondamentale: nelle ripartenze, nel creare qualcosa. Nell'arco del tempo non può fare a meno di Leao", ha concluso Cassano.