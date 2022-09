Cassano: “Il Milan ha fatto una grandissima partita, meritava di più” | News

Intervenuto su Instagram attraverso il suo nuovo format 'Habla Antonio', Antonio Cassano ha commentato la partita tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: "Milan-Napoli è stata una super partita, uno spot per il nostro campionato di Serie A perché due squadre che hanno voluto giocare, hanno avuto coraggio, che hanno personalità e che giocano a calcio come piace a me. Parto dal Napoli, il Napoli ha fatto una buonissima partita, due in particolar modo: Kvaratskhelia e Lobotka . Due giocatori fenomenali, fenomenali veramente. Poi Spalletti come sempre lui indovina. Geniale. Ha buttato dentro Simeone che gli ha risolto la partita".

"Gioca bene il Napoli, anche se ieri non meritava la vittoria", prosegue Cassano. "Perché il Milan ha fatto una grandissima partita, ha preso due volte la traversa, due volte Meret ha fatto due grandi parate. Secondo me il Milan meritava qualcosa in più. Però, poi in quelle partite lì, il divario è piccolo. Se ci sono due squadre forti, che ti devi giocare la partita, ci sta che gira un po' più da una parte che dall'altra. Il Milan ha dimostrato, per l'ennesima volta, di essere una grande squadra. Poi si è sentita molto la mancanza di Leao. Leao va fuori regola, è l'unico che ti salta l'uomo, fa la giocata, fa degli strappi. Il Milan ieri ha avuto un po' di difficoltà, Theo qualcosa ha fatto. Giroud ha fatto una grande partita, però ripeto: il Milan meritava qualcosa in più della sconfitta", conclude l'ex attaccante del Milan.