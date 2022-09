Cassano: “Il Milan non ha rischiato niente contro la Dinamo Zagabria”

Intervenuto su Instagram attraverso il suo format 'Habla Antonio', Antonio Cassano ha parlato di Milan, Inter e Napoli dopo le vittorie in Champions League. Queste le sue parole: "Per Milan e Inter è stata una passeggiata di salute. Il Milan ha fatto una bellissima vittoria, anche con rotazioni importanti. Non ha rischiato niente. Il Napoli è andato a giocare in uno stadio bollente come il sole. Le dichiarazioni di Spalletti sono stupende, ti spiega nello specifico cosa ha fatto la squadra per rendere al massimo . Ha fatto una gara di personalità e coraggio. Il terzo gol è venuto fuori al 92esimo con una conquista palla nell'area loro. Il Napoli era in difficoltà ma ha recuperato palla e ha fatto gol con Ndombele. Anche senza grandissimi nomi va lì in Scozia a fare la partita e ti dice 'sono più forte di te, se vuoi vincere devi dimostrarlo sul campo'. L'allenatore è entrato nella testa dei giocatori". Paolo Maldini si racconta a m20. Qui le sue dichiarazioni>>>