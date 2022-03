Cassano: “Il Milan ha vinto meritatamente, è spedito alla grande” | News

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan durante una diretta della 'Bobo Tv'

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "C'è poco da dire sul Milan. E' vero che ha vinto tre partite 1-0, ma le ha vinte meritatamente. L'altro giorno a Cagliari, se fosse entrata la traversa di Pavoletti sarebbe stata una beffa. L'Inter è obbligata a vincere con la Juve, altrimenti è fuori dallo scudetto. Il Milan sta viaggiando, è spedita alla grande con qualità, entusiasmo e gran gioco. Se poi vediamo nel particolare, il Milan vince e gioca senza Leao, Brahim Diaz e Messias, con Kessié a mezzo servizio. Ha ritrovato la solidità con Kalulu e Tomori centrali. Leao nelle ultime partite ha fatto fatica, Messias poco e niente, Diaz molto male negli ultimi mesi. Giroud è vero che ha fatto due gol al derby, ma durante la partita tocca pochi palloni. Il Milan, in un modo o nell'altro, vince, i giocatori si buttano dentro per creare. Nessuno sta facendo la differenza in particolare: all'andata dicevamo Kessié, ora Bennacer, abbiamo parlato di Leao, Giroud, la difesa, Maignan. Il Milan è squadra".