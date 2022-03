Cassano: “Il Milan mi ha fatto ricredere, sta facendo qualcosa di eccezionale”

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la grande vittoria contro il Napoli

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la grande vittoria contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha avuto grande fortuna con la ciabattata di Calabria, ha fatto gol. Il Milan, ancora una volta, mi ha fatto ricredere. Spirito di sacrifico, coraggio... Compresa la Juve delle prime cinque, il Milan è la squadra meno forte e sta dando fastidio all'Inter. L'Atalanta è molto più forte del Milan, ma il Milan sta dicendo che il lavoro e le buone idee e con le evoluzione dei temi di oggi, si arrivano ai risultati. Se il Milan dovesse arrivare secondo o terzo bisogna fare i complimenti. L'Inter è favorita, il Napoli seconda, ma il Milan sta facendo qualcosa di eccezionale. Infortuni, mai alibi. Calabria, Ibrahimovic, Kjaer... Ha avuto un periodo senza Kjaer, Romagnoli e Tomori, ha giocato con Kalulu e Gabbia. Kessié che sta avendo alti e bassi, Bennacer che non sta facendo quello dell'anno scorso, Saelemaekers non è più lui. Tanti giocatori singolarmente fanno fatica, ma come squadra sta facendo qualcosa di eccezionale. Va dato merito a Pioli. Leao in questo momento è l'uomo in più del Milan, dà le sgasate, calcia, inventa le giocate, è continuo durante la partite. Il Milan e Pioli stanno facendo un lavoro fantastico". Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches