Cassano: “Marotta? Lui non conosce i giocatori, non capisce un c***o”

Durante il consueto appuntamento alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. L'ex attaccante non ha usato giri di parole riguardo il suo ex dirigente ai tempi della Sampdoria: "Ogni giorno viene fuori un 'miracolo clamoroso di Marotta'. Io conosco Marotta e lui non conosce i giocatori, lui di calcio non capisce una m*****a. Però, siccome lui è un buonissimo addetto stampa dei giornalisti, che li gestisce come vuole lui, un direttore di un giornale importante viene fuori con Marotta che è il numero uno".