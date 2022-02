Cassano: “Da quando Kessié è tornato dalla Coppa d’Africa, il Milan fa fatica”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e, in particolar modo, sul centrocampista Franck Kessié

Intervenuto ai microfoni della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato di Franck Kessié. Queste le sue dichiarazioni: "Da quando Kessié è tornato dalla Coppa d'Africa, il Milan ha fatto fatica. Tonali, Bennacer e anche Krunic fanno buone prestazioni, ma da quando Kessié non è lui fa fatica. Leao ti crea qualcosa in più, ma Kessié non fa più la differenza. Il Milan ha difficoltà nella manovra". Milan, le top news di oggi: esclusiva Kalac, Kessié verso Barcellona.