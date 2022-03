Cassano: “L’Italia ha una squadra mediocre, Mancini ha fatto un miracolo”

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato dell'Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Queste le dichiarazioni

"Diciamo la verità: la nostra Nazionale è una squadra mediocre e Mancini la scorsa estate l'ha portata sul tetto d'Europa facendo un miracolo , giocando un calcio mai visto. Sono veramente rammaricato per Roberto, chi chiede le sue dimissioni dovrebbe vergognarsi. Dovremmo tutti pregare affinché Mancini rimanga alla guida della Nazionale, è lui l'ancora di salvataggio dell'Italia. Immobile, Insigne... Tanti giocatori mi sono sembrati in difficoltà ieri sera, l'Italia ha una squadra mediocre e Mancini aveva fatto miracoli finora".

Cassano ha poi aggiunto, rivolgendosi a Christian Vieri: "Bobo, è da quando sei andato via tu che non abbiamo un bomber in Nazionale".