Cassano: “I nerazzurri devono avere paura del Napoli: è l’anti-Inter” | News

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto in cui sono coinvolte anche Inter e Napoli

Intervenuto ai microfoni della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli è l'anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L'Inter secondo me deve averne paura".